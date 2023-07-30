الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو.. ذوبان جليد سيبيريا يكشف عن 'المدخل إلى العالم السفلي'

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة عن علامات انهيار في طبقات الجليد بمنطقة ياقوتيان في سيبيريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المناخية على مدار سنوات طويلة. عن أكبر حفرة بالمنطقة أطلق عليها اسم "المدخل إلى العالم السفلي”.

العالم - منوعات

تم رصد “نمو سريع” للحفرة واكتشاف غابات وجثث محفوظة منذ ما يقرب من مئتي ألف عام. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم إحياء فيروسات قديمة بعد أن تجمّدت لآلاف السنين في منطقة سيبيريا.

يظهر الفيديو الملتقط من طائرة مسيرة أعلى فوهة بركان “باتاغيكا”، الذي يُعتبر حالة استثنائية وفريدة من نوعها مقارنة بجميع الفوهات المكتشفة سابقًا. وتعرف هذه الفوهة رسميًا باسم “الكتلة الضخمة” أو “الكارست الحرارية”، حسب ما ذُكر في مقالة نُشرت في مجلة “ساينيس أليرت” العلمية.

بدأت الأرض تغرق لأول مرة في الستينيات، بعد أن تمت إزالة الغابات المحيطة بها وبدأت التربة الصقيعية في الذوبان. كما تثير هذه الحفرة مخاوف من كشف مخازن الكربون التي تم إغلاقها منذ آلاف السنين، كلما زاد عمق الحفرة.

روابط ذات صلة

شاهد.. رونالدو يرشق ماءً على مصور ويثير الجدل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران ... 5 مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحر ونقلها الى المحافظات

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتطوير العلاقات مع الصين

استنفار صهيوني على حدود لبنان

شاهد بالفيديو.. خبير يصف رد السيد نصرالله على الاساءة للقرآن بالخلاّق والمبدع

شاهد بالفيديو.. ذوبان جليد سيبيريا يكشف عن 'المدخل إلى العالم السفلي'

لدغة 'برغوث' تحول حياة شاب إلى مأساة حقيقية