شاهد بالفيديو.. ذوبان جليد سيبيريا يكشف عن 'المدخل إلى العالم السفلي'

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تم رصد “نمو سريع” للحفرة واكتشاف غابات وجثث محفوظة منذ ما يقرب من مئتي ألف عام. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم إحياء فيروسات قديمة بعد أن تجمّدت لآلاف السنين في منطقة سيبيريا.

يظهر الفيديو الملتقط من طائرة مسيرة أعلى فوهة بركان “باتاغيكا”، الذي يُعتبر حالة استثنائية وفريدة من نوعها مقارنة بجميع الفوهات المكتشفة سابقًا. وتعرف هذه الفوهة رسميًا باسم “الكتلة الضخمة” أو “الكارست الحرارية”، حسب ما ذُكر في مقالة نُشرت في مجلة “ساينيس أليرت” العلمية.

بدأت الأرض تغرق لأول مرة في الستينيات، بعد أن تمت إزالة الغابات المحيطة بها وبدأت التربة الصقيعية في الذوبان. كما تثير هذه الحفرة مخاوف من كشف مخازن الكربون التي تم إغلاقها منذ آلاف السنين، كلما زاد عمق الحفرة.