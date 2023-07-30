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يأمل في عودة العلاقات وفتح الحدود..

شاهد..الملك المغربي يوجه رسالة مفاجئة للجزائر!

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الملك المغربي، محمد السادس، أن المغرب تأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العالم - المغرب

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن الملك محمد السادس جدد دعوته إلى اليد الممدودة مع الجزائر في خطاب العرش الذي ألقاه مساء يوم أمس.

وصرح الملك: "عملنا على خدمة شعبنا، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار".

وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة نتطلع لأن تكون أفضل".

وتابع الملك بالقول "نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا".

وأردف قائلا "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين".

وفي أغسطس/ آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع الرباط بسبب ما سمته “حملة عدائية متواصلة ضدها”، وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها.

وحينها رفض المغرب الاتهامات الجزائرية واعتبرها "مبررات زائفة وعبثية".

يشار إلى أن المغرب رابع دولة عربية منذ أغسطس 2020، توافق على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في خطوة قوبلت برفض شعبي.

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