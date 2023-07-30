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خبير يصف رد السيد نصرالله على الاساءة للقرآن بالخلاّق والمبدع

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية نهاد ابوغوش، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بطبيعته العنصرية معادي للانسانية وللآخر ان كان مختلفاً قومياً او دينياً او عرقياً، ولذا فهو لا يتورع عن تدنيس مقدسات الآخر.

وقال ابوغوش في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاسرائيليين خلال مسيراتهم كانوا يسبون النبي "صلى الله عليه وآله" ويدنسون المسجد الاقصى، ولذلك كان هذا الرد الخلاّق الذي اوجده سماحة السيد حسن نصرالله بان الرد يجب ان يكون وطنيا وقوميا واسلاميا وحتى انسانيا ايضاً بمعنى ان المساس بمقدسات المسلمين سواء القرآن الكريم او ذكر النبي او تدنيس المسجد الاقصى، هذا يمس مشاعر ووجدان وعقيدة ملياري مسلم على مستوى العالم، وان هذا ليس شأناً فردياً خاصاً كي يصنف تحت خانة التعبير.

واوضح، ان الجميع يعلم ان بعض الدول الاوروبية تحاكم من ينتقد "اسرائيل" باعتباره معادياً للسامية وتقول ان هذا لا يندرج تحت حرية التعبير وهي جريمة ضد السامية، فعلى سبيل المثال يحاكمون من يعيد النظر في موضوع المحرقة او يشكك بها واسبابها، ولذلك وضع سماحة السيد نصرالله الامور في نصابها ورد خلال كلمته في ذكرى عاشوراء على الاساءة للقرآن الكريم، ودعا دول منظمة التعاون الاسلامية لاتخاذ الموقف الحاسم، واذا لم تقم بواجباتها والرد بمستوى الاعتداء فان الامر سيكون بيد الشعوب، وليقم الشباب المسلم بمسؤوليته ويعاقب المعتدين.

ووصف ابوغوش، ربط السيد نصرالله ما بين استفزاز مشاعر المسلمين وبين استفزاز وجودهم وكرامتهم ومقدساتهم وحتى حقوقهم الانسانية، بانه مبدع.

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