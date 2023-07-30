عبداللهيان يستقبل اليوم المبعوثة الأممية الخاصة إلى العراق

العالم - ايران

وستصل جينين هنيس بلاسخارت طهران اليوم الأحد، على رأس وفد وتعقد مباحثات حول القضايا المختلفة مع أمير عبداللهيان.

جينين أنطوانيت هينيس بلاسخارت ( 7 أبريل/نيسان 1973 - ) سياسية ودبلوماسية هولندية، وممثلة خاصة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، وهي عضوة في حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية.

في آب/ أغسطس 2018 ، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جينين بلاسخارت ممثلة خاصة له في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وتسلمت منصبها في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، وبذلك خلَفت يان كوبيش..