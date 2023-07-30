طقس العراق.. آب يلهب أجواء الصيف بدرجات حرارة خمسينية

العالم - العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".