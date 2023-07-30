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في خطوة احترازية..

الحشد يمدد حالة الاستنفار 24 ساعة في ديالى

الحشد يمدد حالة الاستنفار 24 ساعة في ديالى
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد الحشد الشعبي، الاحد، تمديد حالة الاستنفار لـ'24' ساعة في ديالى.

العالم - العراق

وقال القيادي في الحشد محمد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،انه" ومع عودة الالاف من اهالي ديالى المشاركين في احياء واقعة الطف في كربلاء مساء يوم امس تطلب تمديد حالة الاستنفار على الطرق الخارجية من قبل تشكيلات الحشد الشعبي 24 ساعة اضافية".

واضاف،ان" الانتشار الواسع على الطرق الخارجية سواء في حمرين او غيرها من المناطق المحررة سيبقى اليوم لتامين عودة كل الزائرين والمواكب لافتا الى ان" تمديد الاستنفار خطوة احترازية تأتي وفق رؤية الحشد الشعبي لدعم الامن والاستقرار".

واشار الى ان" خطة العاشر من محرم الحرام كانت ناجحة دون اي خروقات امنية".

وتنتشر الوية في الحشد الشعبي في ديالى وهي تودي فعاليات امنية مهمة في مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار".

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