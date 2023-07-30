مطالب يمنية بتشكيل لجنة أممية لزيارة وبحث أوضاع الأسرى في السجون

العالم - اليمن

ونفى عبدالقادر المرتضى، صحة مزاعم المرتزقة بخصوص الأسير سامي الوتيري، مؤكدا أنه بخير ولا صحة لمزاعم المرتزقة أنه تعرض للتعذيب حتى الموت.

وطالب بتشكيل لجنة من الأمم المتحدة لزيارة السجون لدى كل طرف وكشف التعامل مع الأسرى لدينا ولدى مرتزقة العدوان، وذلك في أعقاب نشر المرتزقة أخبارا زائفة عن تعرض الأسير سامي الوتيري للتعذيب حتى الموت.

وأوضح المرتضى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تتابع باستمرار أوضاع الأسرى لدى طرف العدوان، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى باستمرار شكاوى من الأسرى عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل مرتزقة العدوان.

وأكد المرتضى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تعمل على رصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من قبل مرتزقة العدوان، وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وطالب المرتضى الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لزيارة السجون لدى كل طرف وكشف التعامل مع الأسرى، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى من قبل مرتزقة العدوان.

وقال المرتضى إن الأسير الوتيري موجود لدينا بكامل صحته، وقبل قليل قام بالتواصل بعائلته وأكد لهم أنه بخير.

وأوضح المرتضى أن هذه الأخبار الزائفة من مرتزقة العدوان تأتي في إطار التغطية على الجرائم التي يرتكبونها بحق الأسرى داخل سجونهم.

وطالب المرتضى الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.