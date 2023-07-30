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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

تجدد إطلاق النار اليوم الأحد، في مخيم “عين الحلوة” بمدينة صيدا، جنوبي لبنان، بين عناصر من حركة “فتح” وناشطين في منطقتي “الصفصاف والبركسات”.

العالم - لبنان

وأفادت وكالة قدس برس للأنباء بسماع أصوات انفجارات ناتجة عن استخدام قذائف “ار بي جي”.

وقتل لاجئ فلسطيني، أمس، وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفلتان، جراء عملية اغتيال فاشلة، تعرض لها أحد قادة التنظيمات الفلسطينية في مخيم “عين الحلوة”.

وأفادت قدس برس أن الشاب عبد فرهود، أصيب برصاصة قاتلة، بعد محاولة اغتيال تعرض لها مسؤول فلسطيني.

وذكرت أن مساعٍ تجري من أجل تخفيف التوتر والاحتقان في المخيم، في وقت شهدت فيه منطقتا “الصفصاف” و”البركسات”، نزوحاً من قبل الأهالي، خوفا من تصاعد الاشتباكات بين المسلحين.

بدوره قال موقع “أخبار صيدا” اللبناني، أن المسؤول الفلسطيني المستهدف؛ يدعى محمود خليل الملقب بـ”أبو قتادة ” والذي أصيب بجروح .

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