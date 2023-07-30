أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد30 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

السيد حسن نصر الله .. المنطقة لن تشهد الإستقرار إلا بالقضاء على الغدة السرطانية "إسرائيل".

- عصرايرانيان ..

ايران تستعد لرفع شكوى دولية ضد كوريا الجنوبية بشأن أموال ايرانية محتجزة ببنوكها.

- مردم سالاري ..

مؤشرات لبداية نهاية الهيمنة الأمريكية بالمنطقة بفقدان حلفائها الإقليميين ثقتهم بسياساتها وتعهداتها .

- جوان ..

نتائج إستطلاع للرأي بفلسطين المحتلة تعكس مخاوف واسعة من إحتمال إندلاع حرب داخلية .

- افتاب يزد ..

الأجواء السورية تشهد المزيد من الإحتكاكات والمواجهات بين طائرات أمريكية وروسية .

- ارمان ملي ..

الرئيس الروسي يبدي إستعداد موسكو للتباحث بشأن إيجاد حل سلمي للأزمة الاوكرانية .

- جمهوري اسلامي ..

رئيس مخابرات الجيش الأوكراني يتحدث عن قرب إقتحام شبه جزيرة القرم .

- ابرار ..

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن التفجير الوحشي الأخير في منطقة الزينبية بدمشق .

- افكار ..

بايدن يتحدث عن إمكانية توصل الكيان الصهيوني والسعودية لإتفاق تطبيع بوساطة أمريكية.

- ايران ..

الرئيس الفرنسي ماكرون يتجاهل عنف الشرطة ضد المحتجين وإنتهاكاتها للقانون .

- سياسة روز..

الجيش الصومالي يعلن عن مصرع أكثر من مئة مسلح من تنظيم الخوارج المرتبط بالقاعدة .

- اطلاعات ..

هجوم تركي بالمسيرات على مواقع تنظيم "قسد" بشمال شرق سوريا يوقع قتلى وجرحى.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( بايدن ومحاولة إنقاذ الكيان الصهيوني من أزمته) ..

تصريحات بايدن الجمعة مقابل ممولي حملته الانتخابية بولاية مَيْن حملت اشارات غير مباشرة لوساطة امريكية لدفع السعودية لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر قوله ان هناك اتفاقا محتملا بين امريكا والسعودية .

( تصريحات بايدن جاءت بعد يوم من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للسعودية والتقائه بولي العهد محمد بن سلمان)

محافل مقربة من البيت الابيض قالت ان موضوع التطبيع بين السعودية والكيان كان محور مباحثات جيك سوليفان بجدة.

وحسب هذه المحافل ما اشار اليه بايدن كان حول اتفاق امني امريكي سعودي واسع النطاق بضمانات امريكية قوية للرياض يتضمن ايضا بنودا للتطبيع بين السعودية والكيان .

ويبدو ان بايدن يحاول تحقيق انجاز على غرارِ ما حققه ترامب في هذا السياق عام 2020 باتفاقياتِ التطبيع بين الكيان وبلدان عربية , لتعزيز موقفه في الانتخابات وكذلك لاخراجِ الكيان من ازمته الداخلية الخانقة, لكنَّ هذه المحاولات الامريكية تواجه ترددا سعوديا تعكسه شروطُ الرياض التي تصب بمجملها لصالح حل الدولتين للقضية الفلسطينية وهو ما يرفضه الكيان تماما .

2- افتاب يزد ..

حول الاساءات الغربية للمقدسات الاسلامية كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها ( تبعات مواقف البلدان الغربية )..

الاساءات الغربية الصارخة للمقدسات الاسلامية مستمرة رغم كل اجواء الادانة في العالم الاسلامي, فمرة يُضرم عنصريون متطرفون النار بالمصحف الشريف بالسويد واخرى في الدنمارك ، وسبق ارتكاب مثل هذه الجرائم ببلدان اوروبية اخرى ايضا.

( السويد والدنمارك إكتفيتا بالتعبير عن أسفهما إزاء هذه الإساءات لمقدسات نحو ملياري مسلم بالعالم وهما اللتان سمحتا بوقوعها)

ان ذريعة حرية الراي التي تطرحها مثلُ هذه البلدان الاوروبية , مجردُ غطاءٍ لواقعِ تعاطفها مع القوى والتيارات العنصرية المعادية للاسلام والمسلمين وهو تعاطفٌ وتأييدٌ يستمد جذوره من اجواء الحروب الصليبية على العالم الاسلامي قبل قرون . وفي كل الاحوال من المستبعد ان تتحدد ردودُ فعل العالم الاسلامي بمجرد الادانة واستدعاءِ السفراء في حالة تكرار هذه الجرائم , وربما يكون الرد الاسلامي اكبر واكثر خطورة وتاثيرا في المستقبل.

3- جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( أمريكا وتسريع تحويل تايوان لأوكرانيا أخرى )..

امريكا تدفع منذ بداية الحرب في اوكرانيا نحو تحويل هذا البلد لساحة استنزافٍ لروسيا , وما يَحدث اليوم على صعيد العلاقات الامريكية الصينية يدل على عزم واشنطن على تحويل تايوان لاوكرانيا اخرى لاستنزافِ الصين واِضعافها.

( إن تقديم أمريكا حزمة مساعدات عسكرية عاجلة أخرى لتايوان يكشف تجاهل واشنطن مبدأ وجود صين واحدة )

امريكا لا تنفي اعترافها بهذا المبدأ لكنها تسير في الاتجاه المعاكس عبر دعم تعزيز قدرات تايوان العسكرية لتشجيعها على مواصلة سياساتها الانفصالية , وهدفُ واشنطن من وراء ذلك اضعافُ الصين وحتى استنزافُها في حالة اندلاع صراع مع تايوان .

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت عن جانب من المآساة الانسانية في اليمن في مقالها ( ملايين الأطفال اليمنيين وخطر المجاعة ) ..

الحرب التي يشنها التحالف السعودي على اليمن منذ ثمانية اعوام لم تنته رسميا بل دخلت ما يشبه حالة اللاحرب واللاسلم غيرَ معنلة بعد عدة اتفاقياتِ اطلاق النار وتبادل الاسرى ..

( ان إستمرار الحصار المفروض على اليمن ضاعف إلى جانب الدمار في البنى التحتية من أزمة نقص الغذاء )

حيث يعاني نحو اثنين وعشرين مليون مواطن يمني من نقص المواد الغذائية بسبب استمرار الحصار وتراجع حجم المساعدات الانسانية الدولية وكذلك بسبب الأضرار الفادحة في القطاع الزراعي اليمني وتراجعِ الانتاج بسبب الحرب.

الامم المتحدة ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية "الفاو" حذَّرتا مؤخراا من ان اطفالَ اليمن يقفون على حافة مجاعةٍ خطيرة بسبب استمرار الحصار المفروض على اليمن .

5- مردم سالاري ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( مخاوف واسعة بالكيان من نشوب حرب داخلية ), كتبت صحيفة مردم سالاري ..

كشفت نتائجُ احدث استطلاع للراي بفلسطين المحتلة عن اتساع دائرة المخاوف من احتمال انزلاق الكيان الصهيوني في حرب اهلية مدمرة. ( نتائج هذا الإستطلاع أشارت إلى أن ثمانية وخمسين بالمئة من المستطلعين أبدوا مخاوف صريحة من وقوع حرب داخلية )

هذه النسبة ارتفعت الى نحو ستة وسبعين بالمئة بين المستطلعين المناهضين لنتنياهو ممن يرون ان الجيش يقف على حافة التفكك وان اصرار نتنياهو على قانون التعديرات القضائية سيدفع "باسرائيل" نحو الفَناء.

6- ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء على ( الإحتكاكات الجوية بين أمريكا وروسيا بالأجواء السورية ) وكتبت في تقريرلها ..

الاجواء السورية تحولت في الآونة الاخيرة لمسرح لمواجهات واحتكاكات خطيرة بين الطائرات الامريكية والروسية . وفي اخر تطور ..

( قالت أمريكا إن مقاتلة روسية أطلقت النار على مسيرة أمريكية, ردت روسيا بأن المسيرة قامت بمناورة خطيرة مقابل المقاتلة)

واشنطن حذرت مما وصفته بتزايد التحديات التي تتسبب بها الطائرات الروسية لطلعات الطائرات الامريكية بالاجواء السورية , وجاء الرد من موسكو بأن المسيرات الامريكية تقوم بطلعات قرب اجواء قاعدة حميميم الروسية بسوريا وفي اجواء مناطقِ مناوراتٍ روسية سورية .