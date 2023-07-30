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رئيسي: التدريب المهني احد الطرق الفعالة والاساسية لتوفير فرص العمل

رئيسي: التدريب المهني احد الطرق الفعالة والاساسية لتوفير فرص العمل
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، على عدم إغلاق أي وحدة إنتاجية بسبب الديون المستحقة عليها للجهاز المصرفي وضرورة متابعة البنوك استيفاء مستحقاتها من خلال قنوات أخرى، معتبرا التدريب المهني احد الطرق الفعالة والاساسية لتوفير فرص العمل.

العالم - ايران

وفي الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتشغيل في الحكومة الحالیة، الذي عقد اليوم الاحد، اكد رئيسي على التنفيذ المناسب للقوانين المعتمدة المتعلقة بالعمالة من قبل المؤسسات ذات الصلة ، داعيا الى دراسة موضوعية للاسباب الكامنة وراء ضعف الاداء لدى بعض الوزارات في مجال خلق فرص العمل.

واعتبر رئيسي الاعتمادات شرطا ضروريا لخلق فرص العمل ، لكنها ليست شرطًا كافيًا ، وأضاف: لقد حدث عدة مرات أنه مع المبادرة وتغيير النهج أو الإدارة ، تم إحياء وحدة إنتاج تعاني من مشكلة وإعادتها إلى دورة الإنتاج.

كما اعتبر رئيس الجمهورية الاستحواذ على وحدات الإنتاج من قبل البنوك وتعليق الإنتاج بانه يتعارض مع سياسة خلق فرص العمل وقال: يجب عدم إغلاق أي وحدة إنتاجية بسبب الديون المترتبة عليها للجهاز المصرفي، وعلى البنوك متابعة استيفاء مستحقاتها عبر قنوات أخرى.

واعتبر رئيسي إيلاء اهتمام خاص للتدريب المهني من خلال تعزيز المعاهد الفنية المهنية احد الطرق الفعالة والأساسية لخلق فرص العمل وألزم مجلس العمل بمراجعة وتقديم الحلول للمساعدة في التعليم والتدريب لجعل هذا القطاع أكثر نشاطًا.

وفي هذا الاجتماع ، تم تقديم تقرير أداء توفير فرص العمل للعام الجاري من قبل وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي ، وأداء تسهيلات خلق فرص العمل الالزامية لموازنة العام الماضي وخطة التنمية للعام الجاري من قبل محافظ البنك المركزي وكذلك تقرير اوضاع موارد الملاحظة 18 من قانون الموازنة للعام الجاري من قبل رئيس منظمة التخطيط والميزانية.

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رئيسي: التدريب المهني احد الطرق الفعالة والاساسية لتوفير فرص العمل

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