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الرشق: حماس تمد يدها للحوارات الوطنية البناءة لتمتين الجبهة الداخلية

الرشق: حماس تمد يدها للحوارات الوطنية البناءة لتمتين الجبهة الداخلية
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، اليوم الأحد عزت الرشق، أن يد حركته ممدودة للحوارات الوطنية البنّاءة لتمتين جبهتنا الفلسطينية الداخلية، وتمسك شعبنا بحقوقنا الوطنية.

العالم - فلسطين

وقال الرشق في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، “إن حركة حماس ترى أن الأولوية والهدف الرئيس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر يجب أن يكون الاتفاق على رؤية واستراتيجية وطنية جامعة، لحشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال، وانتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا، وحماية القدس والأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية من خطر التهويد، والدفاع عن أرضنا التي تتعرض لحملة شرسة من الاستيطان، وتصعيد المقاومة حتى اجتثاث الاحتلال عن أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وشدد على أن الحركة تعمل على تعزيز المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وتوحيد كل القوى والفصائل عليها، ورفض التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورفض الاعتقال السياسي.

وأكد الرشق، حرص حركته على إنجاح المصالحة الوطنية، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً، مشيرًا إلى أن كل ما نحتاجه هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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الرشق: حماس تمد يدها للحوارات الوطنية البناءة لتمتين الجبهة الداخلية

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