نهيلة بنزينة.. لاعبة مغربية تشارك بالحجاب في كأس العالم للسيدات+صور

العالم - رياضة

وتُعتبر "نهيلة بنزينة" أول لاعبة كرة قدم،"محجبة" تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات، في مباراة منتخب بلادها اليوم الأحد أمام نظيره الكوري الجنوبي في النسخة التاسعة من مونديال السيدات، والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.

ولم تشارك بنزينة (25 عاما) في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني 0-6، لكنها شاركت في مباراة اليوم، التي فاز بها المنتخب المغربي 1-0.

وقالت غزلان شباك قائدة المنتخب المغربي، "نشعر بمسؤولية هائلة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل للمونديال".

وتلعب المغرب في المجموعة الثامنة للنهائيات العالمية، إلى جانب كل من ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية يخوض المونديال للمرة الأولى في التاريخ، كما أنه يعد أول منتخب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتأهل إلى كأس العالم للسيدات ويسجل هدفا في هذا المستوى العالي من المسابقة.