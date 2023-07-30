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بينهم طفلتان.. قتيل وخمسة جرحى في مخيم عين الحلوة

بينهم طفلتان.. قتيل وخمسة جرحى في مخيم عين الحلوة
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

تواصلت المساعي والاتصالات في مخيم عين الحلوة بين الفصائل الفلسطينية لانهاء تبعات الأحداث الأمنية التي أدت إلى سقوط قتيل وخمسة جرحى من بينهم طفلتين.

العالم - فلسطين

وعقد اجتماع لممثلي هيئة العمل الوطني الفلسطيني في مركز النور في في الشارع التحتاني بمشاركة قائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث يتركز البحث على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين وتسليم المتورطين في محاولة اغتيال محمود ابو قتادة للقضاء اللبناني.

ولا يزال الهدوء الحذر سيد الموقف حيث يسمع بين الحين والآخر أصوات عيارات نارية، وعند الساعة الواحدة إلا ربعًا سجل إطلاق نار مصحوبًا بقذائف صاروخية بين حيي الصفصاف والبركسات، حيث سمع دوي القذائف في شوارع مدينة صيدا، ما أدّى إلى تراجع حركة العمل في السوق التجاري.

كما طاول الرصاص الطائش عددًا من أحياء مدينة صيدا.

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بينهم طفلتان.. قتيل وخمسة جرحى في مخيم عين الحلوة

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