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معرض فني بطهران يدين الإساءة للقرآن الکريم

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

استنكاراً للإساءة للمصحف الشريف تم افتتاح معرض للرسوم الكاريكاتورية والأنيميشن بالعاصمة الايرانية طهران شاركت فيه عدة بلدان حيث تم عرض اكثر من ستين عملاً فنياً.

العالم - مراسلون

بعد الإساءة المتكررة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك التي أثارت غضب العالم الاسلامي، أقيم معرض تحت عنوان 'صراع النار والنور'، في معرض 'أبوالفضل عالي' بالعاصمة الايرانية طهران، تنديداً بالاستهتار بمشاعر المسلمين.

وقال المساعد الفني في مؤسسة فن الثورة الإسلامية، علي فروزانفر: "الدول الغربية وبذريعة حرية التعبير سمحت بالإساءة للمقدسات الاسلامية وتنديداً بذلك تم افتتاح هذا المعرض. بحمد الله لاقت فكرة هذا المعرض استقبالاً كبيراً من قبل الفنانين من داخل ايران وخارجها حيث تلقّينا ستةً وستين أثراً فنّياً في مختلف المجالات".

يقدّم المعرض مجموعةً من الرسوم الكاريكاتورية وصور الأنيميشن التي تعبّر عن فظاظة فعلتهم وحجم الخطأ الذي ارتكبوه في حق الاسلام والمسلمين.

وقال مدير معرض أبوالفضل عالي، إبراهيم بريماني فرندي:"في الحقيقة أنّ صاحب هذه الفعلة النكراء هو مجرد من كل المبادئ والحقوق الانسانية، وغفل عن أنّ فعلته هذه ستوحّد مسلمي العالم، لقد افتتحنا هذا المعرض ليكون منبراً للتعبير عن الرأي، الفن يلعب دوراً كبيراً في هذ المجال ولقد استقبلنا أكثر من ستين عملاً فنياً من ايران والعراق واليمن".

إنّ انتهاك حرمة الأديان ومقدساتها عمل لا تقرّ به المواثيق والأعراف الدولية الانسانية، ويتصادم مع قيم ومبادئ المروءة والشهامة.

القرآن الکريم، کتابنا، دستورنا، ومعجزة نبينا، هو هادٍ لمن يريد أن يهتدي؛ تلک هي رسالة أراد مجموعة من الفنانين ايصالها من خلال لوحاتهم رداً منهم علی إحراق کتاب الله.

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