مدفيديف يهدد باستخدام الأسلحة النووية العالمية إذا...

العالم - روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن"القوات المسلحة الروسية تدافع عن أرضها ومواطنيها، بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي".

و أوضح المسئول الروسي، صباح الأحد، أن "القوات المسلحة الروسية، تعمل على منع اندلاع نزاع عالمي".

وأضاف:"لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر".

وتابع دميتري مدفيديف، بقوله: "يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، لأنهم لا يسمحون باشتعال نيران الحرب النووية العالمية".