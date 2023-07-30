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مدفيديف يهدد باستخدام الأسلحة النووية العالمية إذا...

مدفيديف يهدد باستخدام الأسلحة النووية العالمية إذا...
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بانه "إذا سيطرت القوات الأوكرانية على جزء من أرضنا بدعم من الناتو فسنضطر لاستخدام الأسلحة النووية".

العالم - روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن"القوات المسلحة الروسية تدافع عن أرضها ومواطنيها، بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي".

و أوضح المسئول الروسي، صباح الأحد، أن "القوات المسلحة الروسية، تعمل على منع اندلاع نزاع عالمي".

وأضاف:"لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر".

وتابع دميتري مدفيديف، بقوله: "يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، لأنهم لا يسمحون باشتعال نيران الحرب النووية العالمية".

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