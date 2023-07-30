إيران.. توفير 250 ألف فرصة عمل في البلاد خلال 4 اشهر

العالم- ايران

وقال كريمي في تصريح للإعلام: تم منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023) لغاية الان توفير نحو 250 الف فرصة عمل اي 24 بالمائة من الخطة الحكومية المرسومة والبالغة مليونا و 88 الف فرصة للعام الجاري.

واشار إلى اجتماع المجلس الأعلى للعمل بحضور رئيس الجمهورية وجميع الوزراء الأعضاء ، وقال: هذا هو الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للعمل في الحكومة الحالية (بدات مهامها قبل عامين) والاجتماع الثالث لهذا المجلس هذا العام (بدا في 21 اذار/مارس)، حيث تم متابعة موافقات الاجتماعات السابقة وأيضاً تقرير عن وضع البطالة في البلاد ، بما في ذلك انخفاض بنسبة واحد بالمئة في معدل البطالة هذا الربيع مقارنة بالربيع الماضي. كما تم عرض تقرير عن انخفاض معدل بطالة الخريجين والنساء والشباب.

وصرح نائب شؤون تنمية ريادة الأعمال بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي: في اجتماع المجلس الأعلى للعمل تم التأكيد على الإسراع في تمويل اعتمادات الفقرة 18 من قانون الموازنة للعام الجاري بشأن توفير فرص العمل على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من قبل لجنة التخطيط والميزانية ووزارة الاقتصاد.

كما قال كريمي بيرانوند عن مناقشة منع الاستحواذ على وحدات إنتاجية بسبب ديونها للبنوك: في هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للعمل، تم تكليف البنك المركزي ووزارة الاقتصاد بضمان التزام البنوك بعدم تملك الوحدات الانتاجية وفقدان العاملين فيها اعمالهم بسبب ديون هذه الوحدات ، ويجب الإعلان عن المعلومات الخاصة بذلك من قبل البنك المركزي.