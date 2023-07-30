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الرئيس العراقي يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الكويت

الرئيس العراقي يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الكويت
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، اليوم الأحد، أهمية توطيد العلاقات مع الكويت وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة.

العالم- العراق

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ان الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الصباح والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، مبينة ان "وزير الخارجية سالم عبد الله الصباح نقل تحيات أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس، فيما حمّل رئيس الجمهورية الوزير تحياته وتقديره إلى أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق.

وأكد الرئيس "أهمية توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون البنّاء وبما يحقق المصالح المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة، مع ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والعمل معا لإيجاد تفاهمات مرضية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر، مشيرا الى اننا مهتمون بإنجاح جميع المساعي الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار اللازمين لمواصلة العمل والبناء.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الصباح عن سروره للإنجازات التي تحققت في العراق، وثقته في وصول العراق إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية.

وأضاف أن المحادثات مع وزارة الخارجية كانت مثمرة، وعلاقاتنا متينة وقوية وستكون أفضل وستشهد إنجازات كبيرة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتطلّع لتعزيزها في مختلف المجالات.

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الرئيس العراقي يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الكويت