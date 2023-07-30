وزير النفط الإيراني: نتابع حقوقنا ومصالحنا في حقل آرش الغازي

العالم- ايران

وأفادت وزارة النفط أن "جواد أوجي" أضاف على هامش اجتماع دراسة خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة، حول حقل غاز آرش المشترك: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما التسوية الودية للحدود والقضايا البحرية مع جيرانها ".

وتابع: فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع جيراننا. بالنسبة لحقل آرش، تريد إيران عملية متكاملة ومشتركة.

وقال: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون، فإن إيران ستدرج حقوقها ومصالحها واستثمار واكتشاف المصادر المذكورة في خطتها ولن تتحمل اي تضييع لحقوقها.

يقع حقل آرش الغازي على الحدود المائية المشتركة بين إيران والكويت، وتشترك فيه ثلاث دول هي إيران والكويت والمملكة العربية السعودية.