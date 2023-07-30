"المشاط" يشيد بوعي الشعب اليمني امام مؤامرات العدوان + فيديو

العالم - اليمن

وأشاد المشاط بـ"صمود كل أبناء اليمن الشرفاء وعلى رأسهم قبائل المحويت الأبيّة"، مردفا أن كل "الدعايات التي يقوم بها العدوان هي وسيلة المفلس، وهذا يعني أنه افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة".

وأشار إلى أن حربنا مع العدو لا تقتصر على المواجهة العسكرية، قائلا: "نحن نخوض حرب إرادات فهو يريد لنا الموت ونحن نطلب الحياة بعزة"، مضيفا: "بصمود كل أبناء اليمن الشرفاء وعلى رأسهم قبائل المحويت الأبية نقول للعدوان لا ولن تمضي إرادتك علينا".

وتابع: "كل الدعايات التي يقوم بها العدوان هي وسيلة المفلس، وهذا يعني أنه افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة".

كما أكد الرئيس المشاط أن العدو لا يريد الخير لشعبنا، وأي دعاية تسمعونها من جانبه وراءها الشر وهي قاعدتنا حتى لا نكون سطحيين.

وبين أن الرهان هو على وعي أبناء الشعب اليمني باعتباره الصخرة الصماء التي ستتحطم عليها كل مؤامرات عدونا بإذن الله، كما أن رهاننا في وجه الأعداء يستند إلى الاعتماد على الله والقيادة الحكيمة ووعي شعبنا والقوة العسكرية الصلبة والعصية على الانكسار.

وقال الرئيس المشاط: "سنعمل في الأيام القادمة على تطوير ترسانتنا العسكرية، وسنجري في المستقبل تجارب إلى بعض الجزر اليمنية بإذن الله، فعدونا متغطرس متكبر لا يعرف إلا لغة القوة وسنعمل كل ما نستطيع لردع العدوان".

وأضاف أن القيادة في صنعاء ستتجه لإعمار الأرض وتقديم الخدمات للناس وسنشتغل في كل المسارات.

وتابع: "قدمنا مجموعة من المشاريع لكلية الطب في المحويت انطلاقا من اهتمامنا بالعملية التعليمية، وستشارك وحدة التدخل المركزي أبناء المحويت في 214 مشروعا وقد لمسنا الإصرار والحرص على البناء.

ووجه الرئيس المشاط وزارة المالية باعتماد 10 مدارس لمحافظة المحويت وترميم كثير من المدارس في هذا العام إن شاء الله.

ولفت إلى أن المسؤولية تحتم علينا الاهتمام بالعملية التعليمية، ولن نترك الجيل الناشئ للعدو الذي يريد إعاقة التعليم بأي وسيلة وتدمير بلدنا.

كما بيّن أنه كلما هدأت الحروب سنتوجه لبناء الأجيال بإذن الله سبحانه وتعالى، لنحصن أجيالنا من مؤامرات أعدائنا.

ونوه الرئيس المشاط قائلا: "سنتوجه لخدمة شعبنا وقد وجهت وزير المالية للاهتمام، ووحدة التدخل تعمل في المحويت بدون سقف".