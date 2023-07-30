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توسع الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان + فيديو

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة لجنوب لبنان عصر اليوم الاحد وتوسعت لتشمل محورا ثالثا هو جبل الحليب - حطين، بعدما كانت على محوري الصفصاف - البركسات، والبركسات – الطوارئ.

العالم- لبنان

وأفادت التقارير الواردة عن اصابة عسكري في الجيش اللبناني برصاصة طائشة في منطقة الفيلات المجاورة لمخيم عين الحلوة نتيجة الاشتباكات الدائرة فيه ونجا أفراد عائلة من بلدة الشرقية الجنوبية بعد إصابة سيارتهم برصاصة على اوتوستراد صيدا جرّاء أحداث مخيم عين الحلوة.

واعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه نظرا للأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، عمدت الوزارة بالتعاون مع إدارة مستشفى صيدا الحكومي إلى إخلاء كافة المرضى من المستشفى الواقع على تخوم المخيم حفاظًا على سلامتهم.

و دخلت حركة أمل على خط تهدئة الاشتباكات في عين الحلوة، بتعليمات من رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يعقد الان اجتماع في مكتبها في حارة صيدا بين وفد قيادي منها ووفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك للبحث في سبل تطويق الاشتباكات ومعالجة ذيوله.

‏وتابع الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود الأحداث الامنية المؤلمة في مخيم عين الحلوة تفصيليا، مع قادة الفصائل الفلسطينية على رأسها اللواء فتحي ابو العردات، حيث قدم سماحته له التعازي بالحادث الاليم الذي حصل في المخيم.

واكد على ضرورة التحقيق للكشف عن هوية الجهة الكامنة وراء الاغتيال الساعية لزرع الفتنة داخل المخيم، وبالفصائل الاسلامية والوطنية كافة والجيش اللبناني.

وقد أكد الشيخ حمود وجود يد غريبة تعبث بأمن المخيم، وتطور مستغرب وسريع للأحداث الامنية، ومشددا أنه على الجميع ضرورة ضبط الشارع ووقف التفلت حفاظا على المخيم ووجوده ودفاعا عن القضية الفلسطينية.

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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

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