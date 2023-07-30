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المقداد يصل إلى طهران لبحث آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

المقداد يصل إلى طهران لبحث آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والوفد المرافق اليوم الى طهران في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين.

العالم- ايران

وكان في استقبال الوزير المقداد في مطار طهران داود كلانتري مساعد مدير دائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية وشاه حسيني رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الإيرانيين وسفير سورية في طهران شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية.

وتهدف الزيارة التي تاتي تلبية لدعوة رسمية، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.

ويرافق الوزير المقداد السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير.

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المقداد يصل إلى طهران لبحث آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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