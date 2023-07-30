فصائل فلسطينية تقاطع أجتماع الأمناء العامين بمصر والسبب..

العالم- مراسلون

بينما تفتتح جلسات اللقاء الوطني للأمناء العامين الفلسطينيين في القاهرة، عقدت حركة الجهاد الاسلامي ومعها الجبهة الشعبية - الاطار العام، وقوات الصاعقة مؤتمرا موازيا في قطاع غزة، للاعلان عن أسبابها التي دفعتها لمقاطعة اجتماع الأمناء العامين والتي على رأسها استمرملاحقة السلطة لمجاهديها في الضفة المحتلة.

وقال القيادي في حرکة الجهاد الاسلامي خضر حبيب لقناة العالم:"حرکة الجهاد الاسلامي تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل هذا الاجتماع الذي حکم علی نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولی وقبل أن يبدأ بإصرار السلطة الفلسطينية علی استمرار الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين والمجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار الملاحقات لأبناء شعبنا الفلسطيني".

اللافت كان مشاركة حركة حماس في مؤتمر الفصائل التي قاطعت اجتماع القاهرة رغم مشاركتها فيه وقد بررت ذلك بأنها تساند حركة الجهاد الاسلامي في مطالبها المشروعة بالإفراج عن ابنائها من سجون السلطة.

وقال زکريا أبومعمر وهو عضو القيادة السياسية لحرکة حماس:"مشارکة حرکة حماس في اجتماع الأمناء العامين اليوم في القاهرة هي تأتي في ذات السياق، نحن نشارک ونؤکد علی هذه المطالب، هذه مطالب مشروعة، مطالب محقة، هي مطالب شعبنا بالکامل، يطالب بإغلاق هذا الملف المخزي، ملف الاعتقال السياسي وعدم العودة اليه مطلقاً".

الجهاد الاسلامي رغم عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين أكدت انها ستكون أول من يبارك لأي نتيجة يخرج بها هذا الاجتماع طالما لا يمس بحقها في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.

مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية ولكن إن كانت مدخلات الاجتماع على اساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟.