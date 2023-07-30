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ميقاتي يطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش في عين الحلوة

ميقاتي يطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش في عين الحلوة
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

في اول موقف رسمي لبناني طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لبسط الأمن في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

العالم- لبنان

وذكر توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين.

واعتبر أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقًا لها.

وأضاف ميقاتي أن هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة اسباب، أولها انها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أمر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.

ورأى أنّ هذه الاشتباكات تشكّل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها آلاف الشهداء وقدّم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات.

وتابع: نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن الى السلطات اللبنانية، وهذا هو المدخل الطبيعي لإعادة بسط الامن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

كما نطلب من الجيش والاجهزة الامنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء .

وختم ميقاتي بالقول الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطيينين في لبنان عبر اقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينين، إلا أنه على كافة الجهات الفلسطينية المعنية أن تنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة.

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