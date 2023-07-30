طهران تدين بشدة العمل الإرهابي في باكستان اليوم

العالم- ايران

واعرب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم (الأحد) ، عقب الهجوم الإرهابي على تجمع جمعية علماء الإسلام في باجور بباكستان عن تعازي إيران حكومةً وشعباً لباكستان حكومة وشعبا ن ، مدينا بشده هذا العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات المواطنين الباكستانيين.

وقالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 130 في انفجار وقع في أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد اليوم الأحد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الإرهابيين ارتكبوا من جديد اليوم جريمة اخرى افجعت العديد من العائلات في دولة باكستان المجاورة والشقيقة ، مضيفًا: إن جمهورية إيران الإسلامية تقف الى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وتعرب عن تعاطفها مع عائلات ضحايا هذا العمل الارهابي وتدعو من اجل شفاء الجرحى.