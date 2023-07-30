دول غرب افريقيا تفرض عقوبات علی النيجر وتهدد الانقلابيين

العالم - افريقيا

واعلن قادة ايكواس المجتمعون في العاصمة النيجيرية أبوجا اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية للضغط على جيش النيجر من أجل استعادة ما اسموه بالنظام الدستوري.

القادة المجتمعون قالوا انهم اقروا تجميد أصول ‎النيجر في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا كما تم إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها وفرض عقوبات على قادة الانقلاب وطالب القادة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل. وامهلت المجموعة من اسمتهم بالانقلابيين أسبوعاً مضيفةً انها لا تستبعد استخدام القوة في النيجر.

هذا وكان المجلس العسكري في النيجر إتهم دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) بالتخطيط لتدخّل عسكري في العاصمة نيامي، وقال المجلس إنّ القمة تاتي للمصادقة على خطة للعدوان على البلاد، مشيراً إلى أنّ تلك الخطة وضعتْ بمشاركة دول أفريقية من خارج المجموعة اضافةً الى دول غربية في اشارة الى فرنسا والولايات المتحدة مؤكداً عزمه الدفاع عن الوطن، حسب تعبيره.

الى ذلك تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجرية نيامي تنديداً بما اسموه التدخل الفرنسي في امور بلادهم.

وحاول المتظاهرون اقتحام السفارة قبل ان تفرقهم الشرطة باستخدام قنابل مسيلة للدموع. ورفع المتظاهرون شعارات ضد فرنسا كما قام المحتجون باحراق العلم الفرنسي معبرين عن دعمهم للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم كما شهدت السفارة الامريكية ايضا تجمعاً مناهضا للسياسات الاميركية.

وفي هذا الاطار هددت فرنسا بالرد بقوة وبشدة في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم وقال قصر الاليزيه نقلاً عن الرئيس ايمانويل ماكرون إنّ أي شخص يهاجم الرعايا والجنود الفرنسيين سيرى رداً فورياً وشديداً.