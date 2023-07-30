أميرعبداللهيان لبلاسخارت: التطبيق الدقيق للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية +فيديو

العالم- ايران

واستقبل وزير الخارجية الإيرانية "حسين أميرعبداللهيان" اليوم الأحد "جينين هنيس بلاسخارت"، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون العراقية، وتم إطلاعه على آخر التطورات والمستجدات في العراق.

ووصف وزير الخارجية في هذا الاجتماع العلاقة بين إيران والعراق بأنها متلاحمة وراسخة.

وأكد أميرعبداللهيان: إن العلاقات القوية والواسعة بين البلدين تقوم على العلاقات الشعبية والتعاون الرسمي الشامل، والتي بالإضافة إلى آثارها الثنائية على جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق، فانها تخدم الاستقرار والتنمية والأمن المستدام في المنطقة.

وفي إشارة إلى العلاقات البناءة والمتميزة بين البلدين، أكد وزير الخارجية على أهمية دور العراق الإقليمي.

وردا على تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة وصف أمير عبد اللهيان أمن الحدود بين إيران والعراق بانه ذو أهمية وشدد على التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية بين البلدين.

بدورها اكدت بلاسخارت في هذا الاجتماع، على الدور البناء لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالعراق، أوضحت وجهات نظرها بشأن التطورات الداخلية والإقليمية المتعلقة بالعراق.