تأكيد عراقي على ضرورة تفعيل دور لجان الصداقة مع الأردن

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل، اليوم الأحد، في مطار بغداد الدولي، وفد مجلس النواب الاردني برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة، والذي يضم عدد من النواب والمستشارين والسفير الأردني لدى العراق منتصر الزغبي، بحضور النواب ديلان غفور، وداود العيدان".



ورحب المندلاوي بالخلايله والوفد البرلماني المرافق له، مؤكدا على "عمق العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين، واهمية استثمار هذه الزيارة لتعزيز التعاون النيابي بين البلدين، وتبادل الخبرات على المستوى التشريعي، فضلا عن تفعيل دور لجان الصداقة والقضايا ذات الأهتمام المشترك".