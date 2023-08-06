حينما تلف البحرية الايرانية الكرة الأرضية انجازات ومكاسب..بعد مهلة 'ايكواس'، هل ستواجه النيجر هجوما عسكريا؟

العالم - بانوراما

واكد سماحته أن البحرية الايرانية أثبتت أن تهديدات البعض بعدم السماح للسفن بالعبور من بعض المحيطات والمضائق لا معنى لها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة الإيكواس للانقلابيين في النيجر حيث خيرت الحكام الجدد بين التراجع عن خطوتهم أم مواجهة هجوم عسكري محتمل.

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها لجهود 'إيكواس' لدحر محاولة الانقلاب، فيما رفضت كل من مالي وبوركينافاسو وتشاد الحل العسكري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.