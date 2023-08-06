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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

حينما تلف البحرية الايرانية الكرة الأرضية انجازات ومكاسب..بعد مهلة 'ايكواس'، هل ستواجه النيجر هجوما عسكريا؟

حينما تلف البحرية الايرانية الكرة الأرضية انجازات ومكاسب..بعد مهلة 'ايكواس'، هل ستواجه النيجر هجوما عسكريا؟
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول، ثناء قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على الدور الذي لعبه طاقم المجموعة البحرية86 التابعة للجيش الإيراني من خلال قيامهم بقطع مسافة تقدر بـ65 ألف كم حول العالم خلال8 أشهر.

العالم - بانوراما

واكد سماحته أن البحرية الايرانية أثبتت أن تهديدات البعض بعدم السماح للسفن بالعبور من بعض المحيطات والمضائق لا معنى لها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة الإيكواس للانقلابيين في النيجر حيث خيرت الحكام الجدد بين التراجع عن خطوتهم أم مواجهة هجوم عسكري محتمل.

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها لجهود 'إيكواس' لدحر محاولة الانقلاب، فيما رفضت كل من مالي وبوركينافاسو وتشاد الحل العسكري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. حينما تلف البحرية الايرانية الكرة الأرضية انجازات ومكاسب..بعد مهلة 'ايكواس'، هل ستواجه النيجر هجوما عسكريا؟

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