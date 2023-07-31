الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج نوافذ..

احياء الهوية الاسلامية والتحديات- الجزء الثاني

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

من اجل تجديد حياة امة اشرفت على الموت، ثار على من حاول ان يحيي فيها الهوية الجاهلية ويطمس هويتها الاسلامية.. هو الامام الحسين "عليه السلام" ثار من اجل المحافظة على هوية الامة ودينها وقيمها.

وتاريخ الامة غني بمصلحين وقادة واعوان نجحوا في احياء الامة من جديد وبعثها، كلما اصابها الوهن، واشرفت على الموت.

وكان الامام الخميني "قدس سره"، من هؤلاء الكبار الذين جاهدوا من اجل خلق شعور لدى الامة، بانها لابد لها ان تحيا من جديد، وهذا ما ادى الى صحوة في شرق العالم الاسلامي وغربه، ما اقض مضاجع اعداءها الذين سعوا لتشتيتها وضرب هويتها لسحقها ونسفها.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

الباحث الاسلامي سماحة السيد عطا الله جعفر

الاستاذ الجامعي الدكتور علي السيد

الاستاذ في العلاقات الدولية الدكتور علي فضل الله

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العودة الی نهج الحسين (ع) مفتاح حل أزمات الأمة

تعرف علی تاريخ ركضة طويريج في يوم عاشوراء

لا حل أمام الأمة سوی العودة الی نهج الحسين (ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ما تحديات اجتماع الامناء العاميين الفلسطينيين في مصر؟

برنامج نوافذ.. احياء الهوية الاسلامية والتحديات- الجزء الثاني

جيش لبنان يحذر من تعريض مراكزه العسكرية القريبة لمخيم عين الحلوة للخطر

السودان..تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران

برنامج نوافذ.. احياء الهوية الاسلامية والتحديات- الجزء الاول

الكيان المحتل حول السعودية: إشارة بايدن مشجعة لكن الطريق طويل