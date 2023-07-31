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ما تحديات اجتماع الامناء العاميين الفلسطينيين في مصر؟

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

‏من جديد عادة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في مصر بعد توقف دام لسنوات طوال، بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبمشاركة الأمناء العامين لأربعة عشر فصيلا، من بينهم المقاومة الفلسطينية.

إجتماع يأتي في ظل متغيرات متسارعة وخطيرة تتمثل في وجود حكومة يمينية متطرفة في كيان الاحتلال تشارك فيها أحزاب فاشية جديدة، هدفها تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين المتفق عليه دوليا.

‏أسباب عديدة وبحسب المراقبين تقف حائلا أمام إنهاء الانقسام الحاصل بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية شاملة والتي كانت واضحة في جلسات الحوار السابقة بين الاطراف الفلسطينية.

‏وعلى الرغم من الزخم الشعبي والإعلامي العربي لاجتماع للفصائل الفلسطينية، إلى أن الترقب هو سيد الموقف لدى الفلسطينيين للحصول على نتائج واضحة من الوحدة بين جميع الأطراف الفلسطينية ولمّ الشمل بينهم أو استمرار الانقسام.

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شاهد بالفيديو.. ما تحديات اجتماع الامناء العاميين الفلسطينيين في مصر؟

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