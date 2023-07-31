الخارجية الإيرانية: نتابع مفاوضات الاتفاق النووي على أساس المصالح الوطنية

العالم - ايران

واشار كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إلى التسجيل الصوتي المسرب لمستشار رئيس الولايات المتحدة السابق "روبرت مالي" واستراتيجية إيران المستقبلية في هذا الصدد، و بأنه يقع علي عاتق السلطات الامريكية توضيح ما قاله هذا الشخص مؤكدا بأن إيران تتابع مفاوضات رفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية ومن أجل نيل حقوق إيران المشروعة.

وأشار الى تجربة خطة العمل المشترك الشاملة مع الولايات المتحدة الامريكية، وقال، أن التفاوض مع امريكا لا يقوم على اساس الثقة مؤكدا بأن المصالح الوطنية لإيران خط احمر ومعربا عن استعداد ايران لمتابعة المحادثات وتلخيصها.

نرغب باستخدام مشترك لحقل آرش

وبشأن نية الكويت استغلال حقل غاز أرش، قال كنعاني: أعلن وزير النفط الإيراني الموقف يوم أمس. تدعم إيران دائمًا التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع الجيران. سلكنا دائمًا طريق التفاوض والتفاهم فيما يتعلق باستخدام الحقول المشتركة. وفيما يتعلق باستخدام حقل أرش النفطي نريد الاستخدام المشترك وفي هذا الصدد أعلنا استعدادنا للتباحث مع الجانب الكويتي.

ولكن إذا لم تكن هناك رغبة في الاستخدام المشترك ، فإن إيران ستضع حقوقها ومصالحها في برنامجها الخاص ولن تقبل أي انتهاك لحقوق الشعب الإيراني. نؤكد على ضرورة حسن الجوار. خلال المباحثات بين وزيري خارجية البلدين على هامش قمة عدم الانحياز في باكو، كان هناك اتفاق بين الأطراف على ضرورة دفع هذه القضية إلى الأمام خارج الجو الإعلامي، نعتقد أن إثارة مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام ليس مفيدا.

اللجنة المشتركة حول لبنان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عن اللجنة المشتركة الخاصة بلبنان: ليس لدي أي معلومات جديدة تتعلق بهذا الموضوع. إن قضية لبنان والعملية السياسية في هذا البلد مرتبطة بالشعب اللبناني. نحن لا نقبل أي تحرك أو عمل يقوم على التدخل في شؤون لبنان ، ولكننا بطبيعة الحال نؤيد أي تحرك يهدف إلى مساعدة الشعب اللبنانية وبحسن النية ودون أن يكون عبئا على لبنان، ولكن إذا دعيت الحكومة الإيرانية فإنها سيتنظر في هذه الدعوة.

التعاون الحدودي بين إيران والعراق

وبشأن التعاون الحدودي مع العراق، قال كنعاني: لحسن الحظ، عقدنا الاتفاقيات القانونية اللازمة على امتداد كامل طول الحدود مع العراق تقريبا، وتم تعيين الخطوط الحدودية، وأجرت اللجان الحدودية المشتركة بين البلدين مباحثات دورية وتدابير فنية مشتركة. ليس لدينا أي مشكلة سياسية خاصة في هذا المجال، والتعاون مستمر في هذا المجال. لا نرى عائقا أمام تقدم عمل اللجان الحدودية المشتركة بين البلدين.

وحول الزيارة الأخيرة لممثلة الأمم المتحدة في الشؤون العراقية الى طهران، قال كنعاني، من الطبيعي أن ترحب ايران والعراق بدور الأمم المتحدة في المساعدة على احلال السلام والاستقرار والأمن لافتا الى ان محادثات إيران مع ممثل الأمم المتحدة في الشأن العراقي قائمة منذ سنوات عديدة وكانت هذه الزيارة استمرارا لرحلات سابقة لممثلي الامم المتحدة في العراق.

وأضاف، ان كيفية استخدام قدرات الأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار والأمن ومحاربة الارهاب في العراق والمنطقة كانت أحد الموضوعات الأخرى التي تم مناقشتها.

يتبع...