اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والقذائف في مخيم عين الحلوة

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واوضح الزميل علي مولائي، ان الاشتباكات تدور حاليا على محور جبل الحليب حي حطين وتستخدم فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية.

وتفيد التقارير الواردة عن اتساع رقعة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث امتدت الى محور حطين - درب السيم بعد اندلاعها على محوري البركسات الطوارىء، والطوارىء - محطة جلول واشتدت حدتها حيث تسمع اصوات القذائف ورشقات نارية بقوة.

هذا وارتفع عدد الجرحى الى 12 جراء اشتباكات اليوم في مخيم عين الحلوة، وقد نقلوا الى مستشفى الهمشري في صيدا، ليرتفع العدد الاجمالي منذ بدء الاشتباكات الى نحو 37 جريحا.