العميد شريف: سنزيح الستار قريبا عن القدرات الجديدة لبحرية الحرس الثوري

العالم - ايران

وقال العميد شريف في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس على هامش زيارته لهذه الوكالة: انه سيتم ازاحة الستار عن منظومات وقدرات استراتيجية جديدة لسلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية.

وأشار الى مسيرة أداء حرس الثورة الاسلامية دوره لتحقيق هدفه الاستراتيجي الشامل المتمثل في ايجاد «ایران قوية» وقال: ان زيادة قوة حرس الثورة الاسلامية انما تهدف للدفاع عن هذه الثورة في مختلف المجالات والحفاظ على الأمن القومي وتوفير الطمأنينة للشعب الايراني في شتى ارجاء ايران العزيزة، بإعتباره أولويتها التي لن يمكن تغييرها.

وتحدث " شريف" عن الاستعدادات والقدرات التي تملكها قوات حرس الثورة الاسلامية الى جانب القوات المسلحة الأخرى بإعتبارها الضمان الرئيس للردع واقتدار الاركان الدفاعية لايران، مؤكدا أن الشعب الايراني على موعد لمشاهدة هذه القدرات في كل المجالات التي تعرض خلال العام الجاري.

وتابع قائلا: سوف نشهد قريبا ازاحة الستار عن المنظومات والقدرات الاستراتيجية الجديدة في الدفاع البحري برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " في المناطق التي ترابط فيها.

وشدد هذا المسؤول على ضرورة رفع مستوى القوة القتالية الشاملة في المجالات الدفاعية وتوفير المعدات اللازمة لمواجهة التهديدات المحتملة التي تعتبر من اولويات قوات حرس الثورة الاسلامية.