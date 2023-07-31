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الداخلية الايرانية: سنقوم بتنظيم ساعات عبور زوار الأربعين لتجنيبهم ضربة الشمس

الداخلية الايرانية: سنقوم بتنظيم ساعات عبور زوار الأربعين لتجنيبهم ضربة الشمس
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير داخلية الجمهورية الاسلامية الايرانية " أحمد وحيدي " أنه سيتم تنظيم ساعات عبور زوار الأربعين بين ايران والعراق لتجنيبهم ضربة الشمس وذلك استجابة لإقتراح نظيره العراقي الذي دعا الى عبور الزوار الايرانيين في الصباح والليل نظرا لانخفاض حرارة الجو في تلك الساعات.

العالم - ايران

جاء ذلك على هامش تفقده للإمكانات الايرانية والعراقية في منطقة الصفر الحدودية بمحافظة كرمانشاه ولقائه نظيره العراقي في هذه المنطقة وقال: سنقوم بتنظيم عبور الزوار بناء على الاقتراح العراقي في الصباح أو الليل نظرا لتحسن الجو، خاصة وان ذروة حرارة الجو في النهار هي من الساعة (۱۲ ظهرا الى ۱۶ عصرا).

وتابع الوزير قائلا: اجتمعنا اليوم الاثنين وللمرة الثالثة مع الجانب العراقي لاجل مناقشة تردد الزوار الايرانيين وتسهيل ظروف زيارة الأربعين، وتوصلنا الى اتفاق بين الجانبين.

وأكد الوزير " وحيدي " أن فتح الممرات الحدودية ومسألة جواز السفر وسهولة الشحن والنقل وتوفير أفضل الامكانات الصحية ومرابطة الهلال الأحمر وغيرها من الامور كانت من المواضيع التي ناقشها الجانبان الايراني والعراقي في الاجتماع المذكور.

وقال وزير الداخلية الايراني: لقد تم توفير الامكانات لعبور أكثر من ۳۰ الف زائر من منطقة خسروي الحدودية على مدار اليوم.

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الداخلية الايرانية: سنقوم بتنظيم ساعات عبور زوار الأربعين لتجنيبهم ضربة الشمس

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