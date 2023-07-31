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۸۵ زائرا إيرانيا سيتوجهون إلى سوريا غداً الثلاثاء

۸۵ زائرا إيرانيا سيتوجهون إلى سوريا غداً الثلاثاء
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يتوجه يوم غد الثلاثاء ۸۵ زائرا إيرانيا من طهران إلى سوريا لزيارة مرقد حفيدة الرسول الاعظم (ص) وفخر المخدرات وعقيلة الطالبيين السيدة زينب بنت الامام أمير المؤمنين (عليهما السلام) والمراقد المقدسة الاخرى لأهل البيت عليهم السلام هناك.

العالم - ايران

ومن المتوقع أن يتم تنظيم برنامج لزيارة هذه المراقد الشريفة حيث سيتوجه كل اسبوع ۸۵ زائرا ايرانيا جوا من مطار الامام الخميني طاب ثراه في طهران الى سوريا، اذ تقوم منظمة الحج والزيارة بتنظيم هذه الرحلات في الوقت الحاضر.

وكانت الرحلات الى سوريا قد تم تجميدها العام الماضي بسبب مشكلة فنية في مطار دمشق، رغم الجهود التي بذلتها منظمة الحج والزيارة لتسيير هذه الرحلات.

وقد تم تنظيم رحلات الى سوريا العام الماضي لمدة حوالي 4 أشهر من مدينة مشهد المقدسة وكان ۱۱۰ أشخاص يتوجهون الى هذا البلد في كل اسبوع.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية " السيد ابراهيم رئيسي " الى سوريا الاتفاق على ايفاد ۵۰ الف زائر ایراني في العام، فيما ضمنت الحكومة السورية سلامة الزوار الايرانيين.

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