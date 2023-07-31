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إيران وبيلاروسيا توقعان مذكرة تعاون دفاعي

إيران وبيلاروسيا توقعان مذكرة تعاون دفاعي
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرنين غنادوفيتش، مذكرة تعاون في المجال الدفاعي في طهران اليوم الاثنين.

العالم - ايران

يتبع...

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إيران وبيلاروسيا توقعان مذكرة تعاون دفاعي

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