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سوريا: قسد تواصل تضييق الخناق على الأهالي بمناطق سيطرتها

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تستمر مجموعات قسد بسياساتها الرامية إلى التضييق على الأهالي في مناطق سيطرتها، وهذه المرة تباغتهم برفع أسعار المحروقات لترتفع معها أجور النقل والمواد الغذائية التي تتحكم بها بعد استيلائها على معظم المعابر ونصبها لحواجز ومعابر غير شرعية.

العالم - خاص بالعالم

رغيف الخبز هو الآخر لم يسلم من ممارسات قسد، لترفع سعر ربطة الخبز إلى 3500 ليرة سورية ما أثقل كاهل المواطنين ودفعه للتزاحم على مخبز البعث الحكومي المحافظ على التسعيرة الحكومية حتى يومنا هذا.

بينما تستمر القوات التركية بقطع مياه الشرب عن قرابة مليون مواطن في الجزيرة السورية، هاي قسد ترفع سعر قوالب الثلج ونقل المياه عبر الصهاريج الخاصة من 20000 إلى 30000 ليرة سورية للخزان سعة 5 براميل لتشترك في جريمة الحصول على المياه في ظل الواقع المعيشي الصعب.

لا تكتفي قسد بالاستيلاء على خيرات الجزيرة السورية وتهريبها للخارج، لتتعداها وترفع الأسعار على الأهالي في سياسة ممنهجة تشمل المحروقات ورغيف الخبز والمياه وغيرها من قوت المواطن اليومي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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