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اتفاق عراقي ايراني لاستقبال زوار الأربعين على مدار الساعة عبر منفذ المنذرية

اتفاق عراقي ايراني لاستقبال زوار الأربعين على مدار الساعة عبر منفذ المنذرية
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت إدارة منفذ المنذرية الحدودي في ديالى، يوم الاثنين، عن اتفاق عراقي إيراني لتنظيم دخول الزوار الايرانيين عبر المنفذ، على مدار الساعة، خلال الزيارة الاربعينية .

العالم- العراق

وقال مدير منفذ المنذرية، اللواء شيركو احمد الجاف، ان "اجتماعاً عالي المستوى عقد في منفذ المنذرية بحضور وزيريّ داخلية العراق وايران ومحافظ ديالى مثنى التميمي ومحافظ كرمانشاه الايرانية للاتفاق على آليات وخطط تنظيم دخول الزوار الايرانيين لأداء الزيارة الاربعينية الى كربلاء".

وبين الجاف أن "الاتفاق تضمن دخول الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية على مدار الساعة بدلاً من 12 ساعة كما كان معمولاً به في العام الماضي، إلى جانب اعتماد خطة امنية وخدمية مشتركة لتأمين دخول الزوار بانسيابية".

ورجح بدء توافد الزوار الايرانيين نحو المنذرية ابتداء من الأسابيع المقبلة في شهر آب/ أغسطس.

وعقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، ونظيره الإيراني احمد وحيدي اجتماعاً في منفذ المنذرية الحدودي بخانقين في محافظة ديالى، وناقش الجانبان تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين(ع).

وحضر الاجتماع السفير الإيراني في بغداد ومحافظ كرمانشاه، وقائد قوات الحدود وعدداً من القادة الأمنيين.

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