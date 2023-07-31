الحرس الثوري ينفذ اكثر من مليون و400 ألف مشروع لازالة الحرمان

العالم - ايران

وقال العميد ضياء الدين حزني في مراسم التوقيع على تنفيذ مذكرة تفاهم لمشروع إزالة الحرمان بين المقر المركزي لجهاد البناء وإزالة الحرمان التابع للحرس الثوري الإسلامي وبين لجنة مكافحة المخدرات: ان المهمة الرئيسية للحرس الثوري هي الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوفير الأمن المستدام في المنطقة، إلى جانب هذه القضايا، نتابع موضوع ازالة الحرمان في البلاد.

وأضاف: تم تنفيذ 169365 مشروعًا عمرانيا في البلاد من قبل تشكيلات الحرس الثوري، ولديه مليون و 140 مشروعًا غير عمراني، واجمالا باشرنا بتنفيذ مليون و 400 ألف مشروع في البلاد، وأهمها تزويد القرى بالمياه، وبناء الخزانات، وتحسين مجاري الصرف الصحي في المدن والارياف ، وبناء المكتبات والمدارس والمراكز الصحية.

واردف أمين مقر إزالة الحرمان بالحرس الثوري: لقد دخلنا في جميع المجالات التي تحتاجها البلاد ونفذنا مشاريع في المناطق الحدودية والوعرة والفقيرة في البلاد.