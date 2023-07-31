ايران-سوريا..آفاق جديدة للتعاون وانقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بالسعي للتدخل العسكري

الزيارة تتزامن مع تحركات أميركية عسكرية في الشمال السوري حيث تحشد واشنطن والجماعات المسلحة التابعة لها لتمرير مشروع أميركي قديم جديد، لا يخرج من سياقه تقسيم سوريا والاستيلاء على الثروات النفطية في الشمال السوري.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اتهام العسكريين الانقلابيين في النيجر، فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه، غداة قمة لدول غرب إفريقيا.

وأمهلت قمة دول غرب إفريقيا الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى البلاد، مؤكدة أنها لا تستبعد استخدام القوة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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