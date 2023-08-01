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أرواح الشهداء تستمر في الخلود بذكريات عن الحرب والحياة

الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

لا يفنى الشهداء، فدماؤهم تزهر حياةً ظنها الاحتلال الإسرائيلي انتهت مع إطلاق رصاصهم صوب أجسادهم، إنما الأرواح تخلد بذكريات عن الحب والحرب والحياة.

العالم - خاص بالعالم

لم تفارق الحلوى منزل الشهيد فاروق سلامة، فكان عريساً حين اغتاله جيش الاحتلال وبعدها جاء الحفيد فاروق قبل أشهر ثم جاء فاروق الثاني، هذا حتى بعد استشهادهم صورهم تؤرق الجيش الإسرائيلي، فمزقوا صور الشهيد عبد الله الحصري ولكن دماؤه ظلت عالقة في كوفيته.

الشهيد المبتسم عز الدين صلاحات والذي غنت له والدته يابو بارودة، جمعت مقتنياته في خزانة، بعد استهشاد ابنها صارت أغلى شيء في منزلها تقول لاشيء أغلى من عطر ومقتنيات عز الدين.

صور ومقتنيات قليلة جمعها أهالي الشهداء في منازلهم .. يقولون انها ثمينة كدماء أبنائهم.

في مخيم جنين يخرج الشبان مقاومين ايديهم على الزناد، ويعودون إليها صورا على جدران منازلهم، أما الأمهات فلا تزال تحتضن مقتنيات أبنائهن في منازلهن كما في القلوب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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