تقنية جديدة لعلاج مرضى باركنسون

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ووفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Stem Cells and Development، فإن التجربة الجديدة تعد أول دراسة تستخدم العلاج الذاتي، مما يعني أن الخلايا يتم حصادها من الشخص الذي سيتلقى الزرع في النهاية.

وقالت كبيرة الباحثين جين لورينغ، الأستاذة في مركز الطب التجديدي في أبحاث سكريبس: "تشير الورقة [البحثية] إلى تقدم مهم نحو تطوير علاج بديل للخلايا الذاتية لمرض باركنسون"، مشيرة إلى أن "النتائج تمنح الثقة في أن العلاج الشخصي ممكن لمرض باركنسون"، خاصة وأن الخلايا المأخوذة من أجسام غريبة تتطلب علاجًا إضافيًا ربما يكون صعبًا جدًا على المريض.

وأضافت لورينغ: "عندما تقوم بزرع خلايا عصبية مشتقة من خلايا شخص آخر، فإن الجهاز المناعي يمكن أن يرفض تلك الخلايا، الأمر الذي يتطلب استخدام الأدوية المثبطة للمناعة التي يمكن ألا يتحملها جسم المريض".

تمكن الباحثون أيضًا من تحديد المرحلة التي يجب أن تتم فيها عملية الزرع في نمو الخلايا، مع تحديد لحظة الخيوط الذهبية في التطور الجيني للخلايا الجذعية المستحثة.

وقالت الباحثة المشاركة ماريا ليلوس: "في هذه المرحلة الزمنية المبكرة، تكون الخلايا مهيأة لأن تصبح خلايا عصبية، وعندما يتم وضعها في الدماغ، فإنها تتلقى الإشارات لتشغيل تلك الجينات وإنهاء مراحل نموها الأولية".

على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن لمرض باركنسون، فإن العلاج العصبي الفعال سيكون قادرًا على التدخل في تقدمه وحتى عكس الضرر الموجود. في جميع أنحاء العالم، يعاني حوالي 10 ملايين شخص من مرض الشلل الرعاش، فيما لا تتوافر خيارات متعددة لعلاج الأعراض التي يمكن أن تحرم من يعانون من استقلاليتهم.

قالت لورينغ إن "معرفة الجينات التي يتم تشغيلها في السلائف العصبية، التي تكون في حالة نمو مثالية لعلاج مرض باركنسون، يمكن أن تساعد الباحثين على فحص الخلايا قبل زرعها في المرضى"، مضيفة أن "تحليل التعبير الجيني يجب أن يُحسن بشكل كبير من احتمالية نجاح عمليات الزرع."

ويأمل الباحثون في أن يسهم استخدام الخلايا الجذعية المستحثة iPSC متعددة الاستخدامات، والتي تتمتع بمجموعة واسعة من إمكانات تمايز الخلايا، في تقديم علاجات جديدة لمرض هنتنغتون وفشل القلب والضمور البقعي المرتبط بالعمر.