دراسة تحدد نظاما غذائيا هو السر لحياة أطول

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وأوضحوا في دراسة حديثة أن الأنظمة الغذائية الصحية قليلة الدسم تقلل معدلات الوفيات لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، في حين أن الأنظمة الغذائية غير الصحية منخفضة الكربوهيدرات تزيد من هذه المعدلات.

وفي السابق، قدمت التجارب السريرية قصيرة المدى أدلة على أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات (LCD) والأنظمة الغذائية قليلة الدسم (LFD) يمكن أن توفر مزايا لفقدان الوزن وصحة القلب.

والآن، بحثت الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة الطب الباطني في تأثير هذه الممارسات الغذائية على متوسط ​​العمر المتوقع لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

تركز الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، مثل نظام أتكينز الغذائي ونظام باليو الغذائي والنظام الغذائي الكيتوني أو "كيتو"، على تقليل تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالبروتينات والدهون الصحية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الأنظمة الغذائية قليلة الدسم، مثل نظام أورنيش الغذائي، ونظام داش الغذائي، تهدف إلى تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون، مع التركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

في الدراسة التي أجريت على 371،159 فردًا تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عامًا، حدثت 165،698 حالة وفاة على مدى متابعة متوسطها 23.5 عاما.

ارتبط نظام LFD الصحي - الذي يتميز بانخفاض تناول الدهون المشبعة وكمية عالية من البروتين النباتي والكربوهيدرات عالية الجودة - بتقليل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، السرطانات.

على النقيض من ذلك، ارتبطت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات (LCD) بمعدلات وفيات أعلى بشكل ملحوظ من إجمالي الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان.

وقال مؤلفو الدراسة: "تدعم نتائجنا أهمية الحفاظ على أنظمة LFD الغذائية الصحية مع كميات أقل من الدهون المشبعة في منع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن".