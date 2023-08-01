الأقصى المبارك يعيش واقعا خطيرا وآن الأوان لإنهاء الوجود الصهيوني بالقدس

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم - غزة"، عن الباحث بكيرات قوله في تصريحات متلفزة: "يجب على الأمة التحرك العاجل لمواجهة المشاريع الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك وآن الأوان لتحرك المستويات الشعبية والرسمية لإنهاء الوجود الصهيوني في القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف: "يجب مواجهة المشروع الصهيوني بمشروع وخطة حقيقية لصد سياسات وممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى"، مشدداً على أن التاريخ سيسجل وسيلعن كل من تخاذل وتقاعس عن نصرة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

يذكر أن الفترة الماضية، شهدت تصاعداً في مخططات الاحتلال لتهويد القدس والاستيلاء على أحيائها كافة، لا سيما مع إعلان ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" الى تنظيم "مسيرة أعلام" في "ذكرى خراب الهيكل"مؤخراً.