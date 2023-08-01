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البطش يدعو لوقف اشتباكات مخيم 'عين الحلوة' ونزيف الدم الفلسطيني

البطش يدعو لوقف اشتباكات مخيم 'عين الحلوة' ونزيف الدم الفلسطيني
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش صباح اليوم الثلاثاء، إلى وقف كل اشكال الاشتباكات ونزيف الدم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، والاستجابة إلى الجهود الوطنية المخلصة لحقن الدم الفلسطيني.

العالم - فلسطين اليوم

وجاء في وكالة "فلسطين اليوم"، أن البطش أهاب في تصريح صحفي بكل قادة العمل الوطني والإسلامي في لبنان العمل على وقف النار حفاظاً على الدم الفلسطيني وعلى القيم التي نشأ عليها الفلسطينيون وضحوا لأجلها في سبيل الله والوطن.

وقال البطش: "إن وقف نزف الدم في هذا المخيم الذي شكّل ومازال عنواناً مشرفاً للتغريبة الوطنية للشعب الفلسطيني، هو مطلب أهلكم في فلسطين المحتلة، وفي كل أماكن الوجود والشتات الفلسطيني، مضيفا: "فالوقت هو لقتال العدو وحماية مشروعنا وهويتنا الوطنية، وقطع الطريق على محاولات تصفية القضية عبر اشعال نار الفتنة في مخيمات لبنان عنوان القضية".

وترحم البطش، على الشهداء وفي مقدمتهم العميد الشهيد ابن حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، ورفاقه الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى.

وختم تصريحه قائلا: "ستبقى القضية عهدة بيد الأحرار والأطهار من ابناء شعبنا الصامد".

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إلى 11 وجُرح 40 آخرون في مواجهات مستمرّة، منذ السبت الماضي.

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البطش يدعو لوقف اشتباكات مخيم 'عين الحلوة' ونزيف الدم الفلسطيني

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