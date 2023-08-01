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البرلمان التونسي يقترح قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

البرلمان التونسي يقترح قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع كيان الاحتلال.

العالم - تونس

وقدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة"، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفي أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لكيان الإحتلال وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني.

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لكيان الاحتلال عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

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