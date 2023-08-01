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سماع إطلاق نار في وسط عاصمة بوركينا فاسو

سماع إطلاق نار في وسط عاصمة بوركينا فاسو
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إخبارية بسماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بالقرب من قاعدة جوية في وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو.

العالم - افريقيا

ووفق وكالة فرانس برس فقد سمع إطلاق النار قرابة الساعة 12,45 صباحا بالتوقيت المحلي في قلب المدينة، بعد 10 أشهر من ثاني انقلاب تشهده البلاد في أقل من عام، ووسط قتال ضد متشددين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم "داعش" ينهك الدولة الواقعة في غرب افريقيا.

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار.

وكان الكابتن إبراهيم تراوري قد استولى على السلطة في بوركينا فاسو في سبتمبر 2022 بعدما أطاح بالجنرال بول هنري سانداوغو داميبا الذي أطاح بدوره في يناير من ذلك العام بآخر رئيس منتخب للبلاد، روش مارك كريستيان كابوري.

وكان الدافع وراء الانقلابين الغضب من إخفاقات القوات الأمنية في وقف تمرد المتشددين الذي أودى بحياة الآلاف منذ تمدده من مالي المجاورة عام 2015.

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سماع إطلاق نار في وسط عاصمة بوركينا فاسو

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