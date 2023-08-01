حالة توثب سورية ضد الاحتلال تقلق الاحتلال الاميركي

العالم- خاص بالعالم

وأشار بزي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی تأکيد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أنه من الأفضل أن ينسحب الجيش الأمريكي من أراضي سوريا قبل أن يتم إجباره على ذلك.

واعتبر بزي ان التأکيد علی ضرورة خروج القوات الأمريكية من سوريا مطلبا شعبياً وحکومياً تدعمه حلفاء سوريا وقوى مقاومة، موضحاً ان هذه الإرادة تراكمية تكتسب مزيداً من الزخم وعناصر القوى الإضافية التي تدخل على المشهد وموقف الروس المتطور مؤخراً بارتفاع وتيرة التوتر مع الأمريكيين يعطي لمفاعيل المواجهة في منطقة شرق الفرات عناصر قوى إضافية.

واوضح ان تجسيد المقاومة على الأرض سواء كانت مقاومة شعبية وعسكرية أو تجمعات قبلية، أصبح مصدر قلق للأميرکان حيث بدأت قبائل معروفة كالعقيدات والشمر تلتقي وتصدر بيانات وتضع شعار لقوى المقاومة في تلك الجغرافيا.

وأشار الی عنصر استخدام الصواريخ والمسيرات وضرب قواعد أساسية مثل حقلي العمر وكونيكو وضرب قاعدة التنف، مبيناً ان ذلک دليل علی حالة التوثب الشعبية بوجه الاميرکان الذين يبحثون عن سرقة خيرات سوريا.