انطلاق مبيعات سيارة سيدان إيرانية في روسيا

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واشارت وكالة روسيا اليوم ان سعر السيارة الجديدة يبدأ من 1449000 روبل، جاء ذلك في تقرير نشره موقع Autonews.ru الإلكتروني الروسي في 26 يوليو الجاري.

وتقوم السيارة الإيرانية على "بيجو 405" البالغة من العمر 36 عاما. وبالنسبة إلى مقاييس السيدان فهي كما يلي: الطول 4558 ملم، العرض 1720 ملم، الارتفاع 1460 ملم، وقاعدة العجلات 2671 ملم.

وتم تزويد Dena + المصدرة إلى روسيا بمحرك توربو سعة 1.7 لتر ينتج قوة 150 حصانا ويقترن بعلبة سرعة أوتوماتيكية سداسية السرعات، وبلغت السرعة القصوى للسيارة 205 كلم/ ساعة.

ومن بين الخيارات سيحصل مشترو سيارة Khodro Dena + على قفل مركزي وفتحة سقف وكراسي مُدفأة ومرايا للرؤية الخلفية وجهاز استشعار للمطر والضوء وأجهزة استشعار لوقوف السيارات وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام للسيطرة على السرعة وتكييف الهواء ونظام ABS وESP.

يذكر أن الصحفيين الإيرانيين نشروا في 25 يوليو الجاري صورة فوتوغرافية لنموذج ما قبل الإنتاج من سيارة تسمى بـ"أول كروس وطني" Ray Iran Khodro، المستوحى من نموذج Rira الاختباري الذي تم الكشف عنه في طهران في أغسطس عام 2022.