مساع متواصلة لتشكيل لجنة تحقيق باحداث مخيم 'عين الحلوة'

العالم - لبنان

واضاف الزميل حسين عزالدين، ان مخيم عين الحلوة شهد صباح اليوم الثلاثاء هدوء حذرا تخللته اشتبكات متقطعة صاحبتها بعض الرشقات الرشاشة في المخيم، وان حصيلة الضحايا غير النهائية احد عشر قتيلا وستون جريحا، فيما ارتفع عدد جرحى الجيش اللبناني جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة الى خمسة جرحى.

ونقل مراسلنا عن مصدر في حركة فتح قوله أن المجموعات المتشددة في المخيم هي التي تخرق وقف اطلاق النار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال في وقت سابق أمس الاثنين، إن توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وان هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة أسباب، أولها انها تكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارًا صارمًا من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.

وتابع: أيضًا فإن هذه الاشتباكات تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها الاف الشهداء وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات، وأننا نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن الى السلطات اللبنانية، وهذا هو المدخل الطبيعي لإعادة بسط الأمن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان، كما نطلب من الجيش والاجهزة الامنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.

وختم: أن الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنه على كافة الجهات الفلسطينية المعنية ان تنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة.